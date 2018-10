Francesca Fialdini e Tiberio Timperi | pace fatta Video | la coppia TV mette fine alle

Tiberio Timperi : 'Con Francesca Fialdini mai una lite - forse diamo fastidio' : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla Vita in Diretta assicurano in avvio di puntata di non aver mai avuto alcun dissidio, che non è vero che litighino spesso o che, come è stato scritto da più ...

'La vita in diretta' - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si separano? Pronta la decisione della Rai : Sarà stata la scelta giusta rimpiazzare Marco Liorni con Tiberio Timperi e metterlo al fianco di Francesca Fialdini a La vita in diretta ? Lo scetticismo nei confronti della coppia di conduttori ...

Lo Zecchino d'oro 2018 condotto da Francesca Fialdini con Gigi e Ross (Anteprima Blogo) : Fervono i lavori presso l'Antoniano di Bologna per l'edizione 2018 dello Zecchino d'oro, anche se siamo a due mesi dalla sua realizzazione. L'appuntamento è fissato anche quest'anno per il sabato pomeriggio quando andrà in scena la nuova edizione della storica rassegna canora per bambini inventata e portata al successo da Cino Tortorella.TvBlog è in grado di anticiparvi data di messa in onda e conduzione dello Zecchino d'oro 2018, che ...

Francesca Fialdini e Stefano Zecchi/ Video lite a La Vita in Diretta : “Che dignità ha? Ciò che dice è volgare” : Francesca Fialdini e Stefano Zecchi: lite a La Vita in Diretta. “Che dignità ha? Ciò che dice è volgare”, dice il professore alla conduttrice del programma. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi/ Battuta gay-friendly : “Magari piaci tu a Sir Slade?” e lui risponde... : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, Battuta gay-friendly a La Vita in Diretta prima della nuova puntata: “Magari piaci tu a Sir Slade...”. La risposta del conduttore la spiazza(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:32:00 GMT)

La Vita In Diretta - Francesca Fialdini : “Sono arrivata a pretendere scuse in diretta da Tiberio Timperi - non è stato facile” : “Arrivare a pretendere in diretta le scuse da un collega, anziché ignorare l’accaduto, non è stato facile”, Francesca Fialdini parla per la prima volta a Grazia dopo le polemiche che hanno travolto la nuova edizione de La Vita in diretta. Una escalation di episodi nelle prime puntate tra battibecchi e gaffe fuorionda. La conduttrice aveva replicato stizzita: “Ma che battuta è questa?”, al collega Tiberio Timperi che le aveva ...

