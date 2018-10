Foto e video de I Medici 2 | dal volto umano di Lorenzo il Magnifico alla sfida del

Uragano Michael - la Florida si prepara ad una delle peggiori tempeste della storia : allarme per una “Storm Surge” fino a 6 metri! [Foto e VIDEO] : 1/22 ...

Maltempo in Spagna - disastrosa alluvione nelle Baleari : Maiorca devastata - 5 vittime e 5 dispersi [Foto e VIDEO] : 1/10 ...

Entella - ecco l’arrivo dell’attaccante Cassano [Foto e VIDEO] : Le ultime settimane sono state caldissime in casa Entella, il club ha chiesto a gran voce la riammissione in Serie B dopo l’ultima deludente stagione che ha portato alla retrocessione in Serie C. Il club adesso si concentra per la ripresa del campionato e nelle prossime partite potrebbe contare su un nuovo calciatore: Antonio Cassano. L’attaccante era alla ricerca di un progetto in Serie B ma nessuno sembra intenzione a puntare ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine» Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Genova - gli sfollati : «Vogliamo risposte - non elemosine». Toti : «Spero che il decreto sia scritto col cervello» Video | Foto : ... che ci sia buon senso da parte di tutto il mondo delle imprese che possono partecipare alla ricostruzione per evitare di combattere i ricorsi giudiziari sulla pelle di una città, che ci sia buon ...

Eccezionali spettri rossi avvistati sopra i temporali sul Nord Adriatico : Foto e VIDEO di questi incredibili fulmini dell’alta atmosfera : Se i fulmini ordinari vi sembrano poco interessanti, i fulmini dell’atmosfera superiore sono proprio un’altra cosa. Il ceco Martin Popek, osservatore di fulmini dell’alta atmosfera, ha riportato spettri rossi sopra i temporali sul Mar Adriatico settentrionale nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Popek utilizza telecamere a bassa luminosità a Nydek, comune della Repubblica Ceca, per rilevare eventi luminosi transitori (TLE) nei livelli più alti ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Collisione al largo della Corsica : in corso il recupero di materiale inquinante [Foto e VIDEO] : Continuano al largo della Corsica, le operazioni di contenimento e bonifica dell’inquinamento seguito alla Collisione tra una nave Ro-Ro di nome Ulysse battente bandiera Tunisina ed una porta container con nome CLS Virginia di bandiera cipriota. La Collisione ha provocato una via d’acqua nella nave porta container con fuoriuscita di combustibile per una stima di 600 metri cubi. Sotto il coordinamento delle autorità francesi ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : il decreto sia scritto col cervello Video| Live |Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare»

UFC 229 - McGregor vs Khabib finisce in rissa : Foto e video : Quanto accaduto alla T-Mobile Arena di Las Vegas al termine del main eventi di UFC 229 , che metteva in palio la cintura di campione del mondo dei pesi leggeri tra Conor McGregor e Khabib ...

WWE Super Show-Down – Il nuovo look di John Cena e la finisher che ‘divide’ i fan [Foto e VIDEO] : John Cena ha stupito il pubblico di Super Show-Down apparendo dimagrito e con un nuovo taglio di capelli, per ragioni cinematografiche: la sua nuova finisher ha invece diviso i fan Nella tarda mattinata italiana è andato in sCena Super Show-Down, il primo PPV targato WWE a svolgersi in Australia. Il pubblico di Melbourne ha potuto ammirare il ritorno sul ring di diverse leggende WWE, fra le quali anche John Cena, assente dal ring da ...

Ancora Maltempo in Sicilia - forti temporali sulle isole Egadi : enorme tornado a Favignana [Foto e VIDEO] : 1/9 ...

Creare Film e Video partendo dalle tue Foto : Creare Film e Video partendo dalle tue Foto PhotoToFilm è il compagno ideae per tutti coloro che utilizzano una Fotocamera digitale. Con PhotoToFilm puoi facilmente realizzare piccoli Filmati dalle tue immagini e comprimerle (ad es. Usando DivX) per distribuire la tua produzione ai tuoi amici e familiari. PhotoToFilm ti consente di aggiungere effetti dall’aspetto professionale […]

Austria - il lago delle acrobazie : clamorosi e spettacolari salti con la tavola nella cava abbandonata [Foto e VIDEO] : Uno spettacolare video immortala le acrobazie sulla tavola di tre giovani campioni di wakeboard Il trio Dominik Hernler, Felix Georgii e Parks Bonifay ha realizzato un’altra straordinaria e spettacolare impresa con il loro wakeboard. I tre amici si sono recati in una cava abbandonata in Carinzia, regione dell’Austria, dove si è formato un enorme lago naturale. In questa suggestiva location, i tre campioni si sono sbizzarriti in folli e ...