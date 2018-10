Fortnite | Domina la discoteca | Lanciarazzi quadruplo e tutte le novità della patch 6 02

Fortnite : Epic annuncia la modalità a tempo Disco Domination : Attraverso la bacheca "Messaggio del giorno", Epic Games ha annunciato oggi l'introduzione di una nuova modalità a tempo di Fortnite, Disco Domination, che esordirà nel Battle Royale con tutta probabilità in occasione della prossima patch, prevista per questa settimana.Come segnala Fortnite Intel, la descrizione della nuova modalità è alquanto chiarificante, anche se i dettagli rimangono oscuri. Disco Domination chiederà ai giocatori di ...