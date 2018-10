Forti piogge e alluvioni in Nicaragua | 13mila persone colpite | almeno 4 morti GALLERY

Meteo - riecco il maltempo : rischio di Forti piogge. Ma da venerdì torna il sole : La perturbazione n. 2 di ottobre interesserà già da oggi pomeriggio i settori nord-occidentali: rischio di piogge abbondanti su Piemonte e Liguria. Col weekend però l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo il bel tempo e un aumento delle temperature.Continua a leggere

USA - “Michael” è ufficialmente un uragano - molto pericoloso per la Florida : a Cuba già Forti venti e piogge intense : Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’uragano Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande uragano (categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla Florida, ...

Previsioni Meteo - un ciclone colpirà Madeira e le Canarie nei prossimi giorni : attesi Forti venti - piogge intense e alluvioni [MAPPE] : 1/5 ...

Maltempo Campania : Forti piogge a Ercolano - allagamenti e strade chiuse : piogge torrenziali nelle scorse ore a Ercolano (Napoli): a causa di allagamenti sono state chiuse via Marittima, corso Umberto, traversa Ferrara e una parte di via Doglie. Nelle zone interessate da criticità sono al lavoro personale dell’Ufficio Tecnico e Vigili urbani insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. “E’ in atto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza la citta’ e le zone maggiormente colpite dal ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per piogge intense e Forti temporali : “Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita“: la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. “Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa. ...

Notte di paura a Lamezia per le Forti piogge : disagi e danni · LameziaClick LameziaClick : Lamezia TERME , CATANZARO, - Notte di paura quella appena trascorsa a Lamezia. Le forti piogge hanno provocato situazioni critiche in tutta la città e nel suo comprensorio.Le strade sono diventate ...

Meteo : vortice ciclonico nel Mediterraneo divide l'Italia in due! Occhio alle Forti piogge oggi : Lunga fase di maltempo al sud, ecco la depressione oggi sul Meridione con tante piogge e temporali. Meteo / Italia letteralmente divisa in due quest'oggi (e lo sarà anche nel resto della settimana)...

Due tempeste nel Pacifico : attese Forti piogge tra Messico e Stati Uniti - possibili alluvioni lampo : Due tempeste sono presenti al momento nell’Oceano Pacifico: la tempesta tropicale Rosa procede lungo il suo tragitto, che la porterà in direzione del nordovest del Messico. Potrebbe abbattersi sulla Bassa California e in particolare sullo Stato di Sonora, determinando forti piogge, allagamenti e frane. Tra 48 ore circa Rosa dovrebbe spostarsi verso il sud degli Stati Uniti, verso Las Vegas, Phoenix e Salt Lake City. Il National Hurricane ...

Forti piogge in Nigeria - Esondano il Niger e il Benue : almeno 200 morti : E' di almeno 200 morti il bilancio delle maltempo in Nigeria . E' quanto riporta il sito Al Jazeera. Negli ultimi giorni, le piogge stagionali si sono abbattute con forza, in particolare su 12 Stati ...

Forti piogge in Nigeria : Niger e Benue esondano - quasi 200 morti : piogge torrenziali in in Nigeria: l’Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze ha reso noto che 199 persone hanno perso la vita dopo che i fiumi Niger e Benue hanno rotto gli argini a causa delle precipitazioni. Si teme un’epidemia di colera: nelle ultime 2 settimane le Nazioni Unite hanno rilevato 3mila casi di colera nel nordest del Paese, di cui 97 mortali. L'articolo Forti piogge in Nigeria: Niger e Benue esondano, quasi ...

Nigeria : Forti piogge - 199 morti : ROMA, 28 SET - Quasi 200 persone sono morte a causa del maltempo in Nigeria. Lo riporta Al Jazeera. L'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze , NEMA, della Nigeria ha dichiarato che 199 ...

Maltempo - piogge e venti Fortissimi : disagi in Croazia : Una ondata di Maltempo, con venti fortissimi, piogge e un repentino abbassamento delle temperature ha colpito la costa dalmata croata, creando problemi in particolare nella regione di Spalato. Raffiche di vento fino a 150 km/h, stando ai media locali, hanno sradicato alberi e creato problemi alla navigazione e al traffico aereo. Il Maltempo si è abbattuto oggi anche sulla vicina Serbia e altre regioni dei Balcani occidentali, dove fino a ieri ...

