Formazione sicurezza | l' impegno della Casa di Lavoro di Vasto

Formazione sicurezza sul lavoro in e-learning : solo da soggetti abilitati : Arrivano importanti novità sul fronte della Formazione degli addetti alla sicurezza sul lavoro. Infatti, la Formazione dei responsabili e degli addetti alla sicurezza sul lavoro in modalità e-learning non può essere effettuata dal datore di lavoro, ma solo da soggetti abilitati individuati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, fra cui ordini e collegi professionali. Il chiarimento è giunto direttamente dal Ministero del lavoro e ...