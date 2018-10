Fondi Flat Tax | Salvini corregge Tria ' Non 600 milioni | ma 1 | 7 miliardi'

Flat Tax - Salvini corregge Tria sui Fondi : 'Non 600 milioni - ma 1 - 7 miliardi' : l Ministro dell'Economia Tria dice 600 milioni di euro per la Flat tax? 'No, sono di più: 1 miliardo e 700 milioni . La riduzione fiscale ha un ammontare stimabile di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Lunedì ...

Manovra - verso l'addio al bonus da 80 euro. Fondi spostati su flat tax - : Il governo Conte lavora sulla Legge di Bilancio: possibile abolizione del bonus introdotto da Renzi per spostare risorse e scongiurare l'aumento Iva. Si studiano le soluzioni per avviare le misure ...

Via il bonus Renzi da 80 euroI Fondi serviranno per la flat tax : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it