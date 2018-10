scuolainforma

: Fondazione Villa Montesca: docenti di tutta Italia a scuola di competenze digitali - scuolainforma : Fondazione Villa Montesca: docenti di tutta Italia a scuola di competenze digitali - MatteoValoriani : Progetto Ma.Po - Fondazione ASPHI @ Via Villa Mirabello 6 - ferra59 : RT @PgFerrarese: Alla Fondazione @VillaEmoofficia per parlare di Paesaggi e Sistemi territoriali di Villa e presentare la storia di @VILLAS… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a cura di– Centro Studi. CITTÀ DI CASTELLO (PG) – Ladel futuro poggia le proprie radici nell’alta valle del Tevere. Adi Città di Castello sta per prendere il via la sperimentazione del progetto CRISS – Certification of Digital Competences in Primary and Secondary Schools che, finanziato dall’Unione Europea all’interno del progetto Horizon2020, è orientato all’acquisizione, alla valutazione e alla certificazione dellenel sistema scolastico europeo. La prima fase del progetto, rivolta aidelle scuole superiori, sarà avviata nel mese di ottobre e sarà orientata alla formazione gratuita per l’utilizzo di un’apposita piattaforma digitale che permetterà di studiare le materie curriculari attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Questo strumento, comune ...