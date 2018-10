Foggia | aggredì agenti nel Cara | gambiano rischia l' espulsione Scattano gli effetti del

Due poliziotti aggrediti da 50 migranti : calci - pugni e lancio di oggetti vicino Foggia : Lo scorso 5 ottobre, nel tentativo di sventare l'arresto di un migrante [VIDEO], diversi cittadini extracomunitari hanno dapprima circondato e poi colpito ripetutamente con pugni e calci due poliziotti , prima di infierire ulteriormente, mettendo in atto un fitto lancio di oggetti . I due esponenti delle forze dell'ordine hanno avuto modo di mettersi in salvo soltanto grazie all'intervento di alcuni colleghi. I fatti si sono verificati nella ...

