Fmi | rischi banche da incertezza politica

Fmi : debito - alto rischio per stabilità : 2.29 I rischi alla stabilità finanziaria sono aumentati in modo "modesto" nel breve termine, mentre nel "medio termine restano elevati" anche a causa degli elevati livelli di debito. Lo afferma il Fmi. "Un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, aa anche le incertezze politiche nelle maggiori economie, potrebbero tradursi in un deterioramento delle aspettative di rischio, innescando una correzione sui mercati globali e una repentina ...

L’Fmi : “Italia a rischio - il governo stia dentro le regole Ue”. Tria : “Serve un confronto costruttivo e abbassare i toni con Ue” : «Ora serve un confronto costruttivo. Vorrei dichiarare il mio accordo con quanto detto dal presidente della Camera, circa la necessità di abbassare i toni» con l’Europa. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria arriva in commissione Bilancio per l’audizione sulla Nota di aggiornamento al Def, il documento che prevede un deficit al 2,4% e stime di cr...

L’Fmi : “Italia a rischio - il governo stia dentro le regole Ue” : Lo spread genera previsioni al ribasso e L’Fmi lancia un avviso: «È imperativo per l’Italia che le politiche fiscali preservino la fiducia del mercati». Il capo economista del Fondo monetario internazionale, Maurice Obstfeld, para alla fine di un’altra giornata, quella di ieri, di grande tensione sui titoli di Stato italiani, con lo spread Btp/Bu...

Fmi : economia mondiale rischia un'altra grande crisi : ... sono due dei fattori che potrebbero far si che l'economia globale sprofondi in un'altra crisi finanziaria dieci anni dopo le turbolenze della grande crisi. È il Fondo Monetario Internazionale ...

