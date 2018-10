Fmi avverte l' Italia | l' incertezza politica mette a rischio le banche

L' Fmi taglia il Pil e ora avverte : "L'Italia non tocchi la Fornero" : L' Fmi entra a gamba tesa nel dibattito sulla manovra italiana. Il Fondo Monetario Internazionale avvisa il governo e manda un messaggio chiaro: la Fornero non si tocca. Insomma l'istituto guidato ...

Fmi taglia stime Pil dell’Italia e avverte : “Timori sul debito - avanti con riforma Fornero” : Il Fondo Monetario internazionale conferma per l'Italia il taglio delle stime di crescita già annunciato in estate e avverte che l'incertezza sull'agenda politica potrebbe portare ad un ulteriore indebolimento del Paese sui mercati come dimostra l'impennata dello spread. Per questo si consiglia di continuare seguire le regole dell'Ue a a proseguire nelle riforme già varate.Continua a leggere