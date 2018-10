Fmi all' Italia | da incertezza politica rischi su legame banche-debito

L’allarme dell’Fmi : “L’incertezza politica aumenta i rischi per le banche. Pericolo contagio in Europa” : Continua il percorso a ostacoli della manovra. Dopo la bocciatura del Def da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio, è arrivato l’allrme del Fondo monetario internazionale. Nel Global Financial Stability Report (Gfsr) si legge la preoccupazione per il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l’Eurozona. L’Italia viene ...

L’Fmi in allarme : “Non toccate la legge Fornero” : Mentre il ministro dell’Economia Giovanni Tria parla davanti alla commissione Bilancio in Parlamento difendendo la manovra economica, lo spread tocca i 315 punti, ai massimi dal 2013. Salvo poi scendere sul finale di seduta a 292 punti (3,47% il rendimento dei titoli di Stato). Comunque il timore che il differenziale tra i titoli di Stato italiani ...

Fmi - allarme Italia : rischio contagio banche-BTp : L’esposizione sui bond di Paesi molto indebitati, come l’Italia, è uno dei fattori di rischio, come dimostrato dalla crisi dell’euro. Sistema finanziario vulnerabile a una nuova Grande Depressione...

Turchia : il governo dichiara guerra all'inflazione - ma per l'Fmi la crisi è solo all'inizio : Ankara, 09 ott 17:26 - , Agenzia Nova, - Dopo il Programma nuova economia, il governo turco ha varato anche un piano di "guerra" contro l'inflazione. La tempesta economica che il... , Tua,

Anche il Pakistan finisce in crisi - pronto a chiedere aiuto all'Fmi : Islamabad avrebbe bisogno di almeno 12 miliardi di dollari. Rupia sopravvalutata: "Riserve in valuta estera sufficienti a...

Manovra - Conte : crescita sarà superiore alle previsioni del Fmi : "Abbiamo ben meditato questa Manovra: dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo sviluppo sociale del Paese", ha quindi ...

Fmi : Pil Italia al +1 - 2% nel 2018 - poi rallenta al +1% nel 2019 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fmi taglia il Pil italiano 2019 all'1% : non cambiare sulle pensioni : Le guerre commerciali e le tensioni geopolitiche zavorrano l'economia mondiale, insieme al ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve Usa. Il World Economic Outlook dell'Fmi, presentato a Bali, prende atto del deterioramento del contesto globale e

Il mondo rallenta - l'Italia arranca. Fmi : "Governo stia dentro le regole Ue" : Italia fanalino di coda d'Europa. Il pil del Belpaese cresce dell'1,2% nel 2018 e dell'1,0% nel 2019, registrando la crescita più bassa fra i paesi dell'area euro, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. È quanto emerge dai dati del Fmi contenuti nel World Economic Outlook, in base ai quali l'Italia è terzo paese dell'area euro con il tasso di disoccupazione più alto dopo Grecia e ...

Fmi taglia le stime del pil italiano : "Pesa l'aumento dello spread per stop alle riforme e aumento debito" : ... 'Nell'area euro paesi con limitato spazio di bilancio, per esempio Francia, Italia e Spagna, dovrebbero usare questo periodo di crescita sopra il potenziale e di politica monetaria accomodante per ...

Non solo Italia - da Fmi monito alla Spagna sui conti pubblici : In questo caso, per correggere il tiro, si renderebbero necessarie strette alla spesa pubblica nel momento in cui l'economia andrebbe, invece, sostenuta. Nel dettaglio il piano proposto da Madrid "...