Florida | in arrivo l' Uragano Michael | ' Una tempesta mostruosa che diventerà sempre

: RT @ValentinaInLA: L’uragano Michael si rafforza a categoria 3. La Florida si prepara al suo arrivo @RaiNews @AntDiBella - xevaqipymup : RT @ValentinaInLA: L’uragano Michael si rafforza a categoria 3. La Florida si prepara al suo arrivo @RaiNews @AntDiBella - infoquotidiana : E’ allarme in Florida per l’arrivo dell’uragano Michael - discoradioIT : #Usa: paura per l'arrivo dell'uragano #Michael. Toccherà la #Florida come categoria 4 #HurricaneMichael -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Un altrosta arrivando in. Poche ore fa sono stati lanciati i primi ordini di evacuazione, perché anche questa volta i fenomeni meteorologici saranno estremi. L'ha lasciato le coste di Cuba lunedì ed è diretto verso laPanhandle, ovvero la parte a nord ovest dello stato. Lì ci si aspetta che il picco dellaarrivera' questo mercoledì. Purtroppo le autorita' affermano che questa sara' una delle tempeste più distruttive degli ultimi 10 anni che hanno colpito quel luogo. Ci si aspettano piogge torrenziali e venti molto forti. Il governatore dellaRick Scott ha esteso l'allerta VIDEO a ben 35 paesi. If you are in #Hurricane's path, you DO NOT HAVE MUCH TIME TO PREPARE. Wind speeds will increase to tropical storm force by tomorrow Tuesday evening in the hurricane warning area, and continue to increase - making further ...