Florida | arriva l’uragano Michael | “È il peggiore in 100 anni” Il governatore | “Il tempo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Potrebbe essere il peggior uragano mai visto nell’ultimo secolo”. È l’allarme che ildellaRick Scott ha lanciato sul cicloneche in questi giorni si è spostato dal golfo del Messico alle coste degli Stati Uniti. Impattando sulla terraferma, secondo il National Hurricane Center (NHC), si formerebbero onde alte 3 metri e venti fino a 240 km/h. Una forza confermata anche dalla categoria di Micheal, salita nel giro di 24 ore dal 2° grado della scala Saffir-Simpson al 4° (su 5). “La tempesta èta. Ilper evacuare è finito. I primi soccorritori non saranno in grado di uscire nel bel mezzo della tempesta. Se si sceglie di soggiornare in una zona di evacuazione, è necessario cercare rifugio immediatamente”, ha sottolineato Scott via Twitter. The time for evacuating along the coast has come and gone. ...