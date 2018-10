Flat Tax | Salvini corregge Tria sui fondi | «Non 600 milioni | ma 1 | 7 miliardi»

Tria : 'La manovra è da 36 - 7 miliardi'. Flat Tax - Salvini corregge il ministro : 'Non 600 milioni - ma 1 - 7 miliardi' : Tali previsioni sono state pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazione parziali e obsolete alla luce delle scelte di politica economica del governo', ha detto il ministro dell'Economia ...

Manovra - Salvini : “Spread a 400? Noi tiriamo dritti. Per la Flat Tax saranno a disposizione 1 - 7 miliardi” : “Non prendo in considerazione l’ipotesi e nessun numero, noi tiriamo dritti fino a che i giovani italiani non smetteranno di emigrare per trovare lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a chi chiedeva se fosse ipotizzabile una modifica alla Manovra se lo spread arrivasse a 400. “Non abbiamo paura di niente e di nessuno – ha aggiunto – quando leggeranno i numeri e i dati per gli investimenti, sono sicuro che tutti ...

Rebus Flat Tax - i conti non tornano : Sembrano non tornare i conti sulla flat tax. Questa mattina il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha spiegato che la manovra "comprende anche l'adozione di politiche di riduzione delle imposte, con l'avvio della ...

Bricioline di Flat Tax : Se non è un addio, è un arrivederci. Perché sulla Flat Tax, a guardare i numeri che Giovanni Tria ha indicato al Parlamento, il Governo investirà 600 milioni nel 2019, una cifra limitatissima - che è prevista in aumentare a 1,8 miliardi nel 2020 e 2,3 miliardi nel 2021 - e a impatto "contenuto". Matteo Salvini contesta però questa cifra: "Sono di più, ci sono 1 miliardo e 700 milioni già ...

Flat Tax per professionisti - consulenti informatici - e imprese ICT in Legge Stabilità 2019. Tanti i dubbi : Al via la nuova Flat tax per professionisti e imprese dal prossimo anno: come funzionerà e vantaggi. Quali i dubbi

Partite Iva : con la Flat Tax ipotesi di risparmio fino a 7 mila euro : Nell'edizione cartacea di ieri Il Sole 24 Ore ha presentato uno studio che prende in esame il mondo delle Partite Iva e il provvedimento della flat tax. La misura, voluta fortemente dalla Lega Nord, dovrebbe essere tra le poche certezze della prossima manovra finanziaria. Coloro che avranno i benefici maggiori saranno i titolari di una partita Iva che sceglieranno di passare al nuovo regime forfettario. Dai calcoli effettuati, il noto quotidiano ...

Partite Iva - quanto si risparmia con la Flat Tax : La discussione sul Def è ancora in corso. Tra le misure annunciate dal governo anche quella di allargare il cosiddetto regime forfettario delle Partite Iva.In relazione a questa novità, ci si aspetta che venga adottata una sorta di Flat tax al 15%. Non sono in pochi ad aver preso la calcolatrice in mano per procedere con i calcoli di rito.Come riportato questa mattina da IlSole24Ore, esiste l'ipotesi di risparmiare fino a 7mila euro di tasse. ...

Il boomerang della Flat Tax che penalizza molte imprese : Roma - Più tasse per le banche (e per i correntisti), inasprimento delle imposte "ambientali" a carico, c'è da scommetterlo, degli utenti di beni e servizi prodotti dalle aziende colpite. Infine il taglio a due importanti agevolazioni destinate alle imprese per finanziare la flat tax per le partite Iva. Con il risultato che almeno 1,2 milioni di aziende, dal prossimo anno, pagheranno più tasse. Il Def aggiornato varato dal governo delimita solo ...

Anna Maria Bernini : 'Servirebbe la Flat Tax ma Matteo Salvini ci ha rinunciato' : Punta il dito non solo contro i Cinque stelle l a capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini ma anche contro Matteo Salvini : 'Attacchiamo i grillini perché ci chiamiamo Forza Italia e ...