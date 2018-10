Flat Tax | Salvini corregge Tria sui fondi | ' Non 600 milioni | ma 1 | 7 miliardi'

Fondi Flat Tax - Salvini corregge Tria 'Non 600 milioni - ma 1 - 7 miliardi' : l Ministro dell'Economia Tria dice 600 milioni di euro per la Flat tax? 'No, sono di più: 1 miliardo e 700 milioni. La riduzione fiscale ha un ammontare stimabile di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Lunedì ...

Manovra - Salvini : “Spread a 400? Noi tiriamo dritti. Per la Flat Tax saranno a disposizione 1 - 7 miliardi” : “Non prendo in considerazione l’ipotesi e nessun numero, noi tiriamo dritti fino a che i giovani italiani non smetteranno di emigrare per trovare lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a chi chiedeva se fosse ipotizzabile una modifica alla Manovra se lo spread arrivasse a 400. “Non abbiamo paura di niente e di nessuno – ha aggiunto – quando leggeranno i numeri e i dati per gli investimenti, sono sicuro che tutti ...

Flat Tax per professionisti - consulenti informatici - e imprese ICT in Legge Stabilità 2019. Tanti i dubbi : Al via la nuova Flat tax per professionisti e imprese dal prossimo anno: come funzionerà e vantaggi. Quali i dubbi

Partite Iva : con la Flat Tax ipotesi di risparmio fino a 7 mila euro : Nell'edizione cartacea di ieri Il Sole 24 Ore ha presentato uno studio che prende in esame il mondo delle Partite Iva e il provvedimento della flat tax. La misura, voluta fortemente dalla Lega Nord, dovrebbe essere tra le poche certezze della prossima manovra finanziaria. Coloro che avranno i benefici maggiori saranno i titolari di una partita Iva che sceglieranno di passare al nuovo regime forfettario. Dai calcoli effettuati, il noto quotidiano ...

Partite Iva - quanto si risparmia con la Flat Tax : La discussione sul Def è ancora in corso. Tra le misure annunciate dal governo anche quella di allargare il cosiddetto regime forfettario delle Partite Iva.In relazione a questa novità, ci si aspetta che venga adottata una sorta di Flat tax al 15%. Non sono in pochi ad aver preso la calcolatrice in mano per procedere con i calcoli di rito.Come riportato questa mattina da IlSole24Ore, esiste l'ipotesi di risparmiare fino a 7mila euro di tasse. ...