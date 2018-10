Flat tax e il mistero dei soldi

Salvini bacchetta Tria sulla Flat tax. "Non sono 600 milioni ma 1.7 miliardi" : Un costo di 600 milioni di euro per la flat tax? 'No, sono molti di più: 1,7 miliardi'. E quanto afferma il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, a margine della cerimonia a Spinaceto, ...

Manovra da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per Flat tax" LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

Reddito - Iva e Flat tax : le misure della manovra : La nuova manovra del governo giallo-verde ammonta a quasi 37 mld di euro, 36,7 per l'esattezza. Ecco l'entità e l'impatto delle principali misure, secondo i dettagli forniti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. flat TAX - La spesa per la 'tassa piatta' voluta dalla Lega è pari a 0,6 miliardi nel 2019, 1,8 nel 2020 ...

Manovra da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per Flat tax" | LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

Tria : 'La manovra è da 36 - 7 miliardi'. Flat tax - Salvini corregge il ministro : 'Non 600 milioni - ma 1 - 7 miliardi' : Tali previsioni sono state pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazione parziali e obsolete alla luce delle scelte di politica economica del governo', ha detto il ministro dell'Economia ...

Caos legge bilancio : Cottarelli sorpreso per parole Tria su aumento Iva. E Salvini corregge ministro su Flat tax : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria torna anche oggi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sia per comunicare che il governo M5S-Lega conferma le previsioni contenute nel NADEF, a dispetto della bocciatura,...