: ++ #Fitch: dettagli manovra decideranno rating #Italia ++ - TgLa7 : ++ #Fitch: dettagli manovra decideranno rating #Italia ++ - Corriere : L’agenzia Fitch: «I dettagli sulla manovra decideranno il rating dell’Italia» - mariamacina : RT @BastiatContrari: #Fitch: “Vediamo rischi considerevoli per i target della manovra, i cui dettagli decideranno il rating dell’ #Italia'.… -

"Idella politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano" dell'Italia. Così l'agenzia di ratingin una nota.vede "rischi" per gli obiettivi della. E scrive: nella Nota al Def si punta a una "moderata riduzione del deficit nel 2020 al 2,1% del Pil. Noi ci aspettiamo un risultato più vicino al 2,6%", con una "stima del debito/Pil più alta (129,8% entro 2021)". E la crescita, per, sarà "più bassa":all'1,2% nel 2019 e 0,9% nel 2021".(Di mercoledì 10 ottobre 2018)