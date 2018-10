Fitch : dettagli manovra saranno decisivi : 20.13 Fitch:dettagli manovra saranno decisivi "I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano" dell'Italia. Così l'agenzia di rating Fitch in una nota. Fitch vede "rischi" per ...