Fitch | rischi su obiettivi manovra

Manovra - Fitch : “Rischi considerevoli sugli obiettivi. Nel 2020 ci aspettiamo deficit/pil al 2 - 6%” : “Vediamo rischi considerevoli per i target della Manovra, specie dopo il 2019″. Lo afferma in una nota l’agenzia di rating Fitch, che attualmente assegna all’Italia un rating BBB – due gradini sopra il livello speculativo – con prospettive negative. E ora avverte: “I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano” ...

Fitch conferma rating BBB dell'Italia. Outlook da 'stabile' a 'negativo'. Rischio elezioni anticipate : Ritenendo la valutazione 'ampiamente giustificata alla luce delle attuali condizioni della nostra economia', fonti di Palazzo Chigi si dicono 'certe che ci saranno valutazioni integralmente positive, ...

Allarme di Fitch sull’Italia : “Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato” : Con lo spread che arriva sopra quota 290 e manda in rosso Piazzaffari, i tassi sui Btp in rialzo al 3,24% ed il Pil che stenta, il sentiero per la prossima legge di Bilancio si fa sempre più stretto. Le scadenze si avvicinano e sui mercati internazionali l’Italia è osservata speciale. L’agenzia di rating Fitch ieri ha aggiornato il suo giudizio sul...

Allarme di Fitch sull'Italia : "Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato" : Il muro di Tria Il ministro dell'Economia indicando un deficit 2019 all'1,5% contro lo 0,8% concordato punta ad ottenere 10 miliardi di euro di margine in più. I due alleati di governo invece ...