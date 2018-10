Fitch | manovra | rischi consistenti da obiettivi deficit

Fitch : i dettagli della manovra decideranno il rating dell'Italia : «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano» dell'Italia . Lo afferma in una nota l'agenzia di rating Fitch , ...

Manovra - Fitch : “Rischi considerevoli sugli obiettivi. Nel 2020 ci aspettiamo deficit/pil al 2 - 6%” : “Vediamo rischi considerevoli per i target della Manovra, specie dopo il 2019″. Lo afferma in una nota l’agenzia di rating Fitch, che attualmente assegna all’Italia un rating BBB – due gradini sopra il livello speculativo – con prospettive negative. E ora avverte: “I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano” ...