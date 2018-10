Fisco - studio stralcio cartelle piccole : Cosi il sottosegretario all'Economia, Bitonci, ai microfoni di Radio Anch'io. Bitonci, al lavoro sulla pace fiscale, ha detto che le cartelle "dal punto di vista quantitativo non pesano molto, ma ...

Fisco - studio stralcio cartelle piccole : 12.26 "Stiamo valutando con il Mef una possibile soglia per poter effettuare lo stralcio complessivo di tutte quelle cartelle piccole, sotto i 1.000 euro o sotto i 5.000 che sono il 55% del 'magazzino' complessivo", cioè i crediti non riscossi. Cosi il sottosegretario all'Economia, Bitonci, ai microfoni di Radio Anch'io. Bitonci, al lavoro sulla pace fiscale, ha detto che le cartelle "dal punto di vista quantitativo non pesano molto, ma ...