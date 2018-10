Fiorentina | Benassi fissa l’obiettivo | “Migliorare l’anno scorso e centrare l’Europa”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Marco, centrocampista della, non nasconde l’obiettivo stagionale dei viola: “Occorre migliorare loanno e quindi arrivare in Europa. Sappiamo che essendo una squadra giovane dobbiamo migliorare tanto e da tanti punti di vista ma stiamo lavorando per quello“. Per puntare all’Europa bisogna che i viola comincino a conquistare punti anche in trasferta: “In casa abbiamo tutta la nostra gente che ci aiuta mentre fuori abbiamo finora trovato sempre squadre forti. Certo, un po’ di rammarico c’è. Tranne il secondo tempo di Napoli abbiamo fatto sempre buone prestazioni e l’unico punto raccolto (contro la Samp, ndr) è poco per quanto fatto. Dovevamo portare a casa qualche punto in più ma ora lavoriamo per ripartire forte col Cagliari“, ha affermato il capocannoniere interno con tre reti. Laha perso ...