Fifa 19 : annunciati i canditati al POTM di settembre della Bundesliga! : La Bundesliga ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di settembre, il primo che farà il suo debutto in Fifa 19 Ultimate Team. I calciatori selezionati sono: Ondrej Duda Max Kruse Marco Reus Timo Werner Thorgan Hazard Alassane Plea Die Nominierungen […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di settembre della Bundesliga! proviene da I Migliori di Fifa.