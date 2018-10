Festa della cultura tartara a Roma

Orietta Berti - Festa al Nuovo con una regina della canzone : Tanti big del mondo della musica e dello spettacolo dunque in questo evento - realizzato in collaborazione con Agsm, Banca di Verona Bcc e Verona Aeroporto - per dare il giusto tributo ai migliori ...

Niccolò Bettarini compie 20 anni : i video della Festa in famiglia : Su Instagram le immagini della cena per i 20 anni del primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Mazda è auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma : Una flotta di 45 vetture CX-5 accompagnerà le stelle del Cinema e i grandi ospiti durante la rassegna Cinematografica in...

Da Cate Blanchett a Martin Scorsese - ospiti e film della Festa del cinema di Roma 2018 : Il prossimo 18 ottobre riparte la Festa del cinema di Roma , la kermesse della Capitale arrivata alla sua tredicesima edizione, come ricorda la locandina che quest'anno omaggia Peter Sellers. Dieci ...

Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Cate Blanchett alla Festa del Cinema di Roma : Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL mistero della casa DEL tempo, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan. Il film sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il Premio Oscar® Cate ...

Festa del Cinema di Roma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

Le foto della maniFestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema : Hanno partecipato migliaia di persone e oltre 300 sono state arrestate, tra cui Amy Schumer ed Emily Ratajkowski The post Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema appeared first on Il Post.

Emily Ratajkowski in manette - la modella arrestata per aver preso parte ad una maniFestazione [GALLERY] : Emily Ratajkowski arrestata durante una manifestazione a Washington a favore dei diritti delle donne e contro la nomina del giudice Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti “Oggi sono stata arrestata mentre protestavo contro la nomina di Brett Kavanaugh, – ha scritto Emily Ratajkowski sul suo Instagram a didascalia di una foto che la immortala mentre prende parte al sit in di protesta – un uomo che è stato accusato ...

Tre - due - uno… via! L’iniziativa di lancio della Festa del salame è spaziale. Ecco cosa si sono inventati a Cremona : Missione compiuta per ‘Gagarin‘, il primo salame lanciato nello spazio. L’insaccato astronauta, che verrà esposto nel centro storico di Cremona dal 26 al 28 ottobre per la seconda festa del salame, è decollato ieri all’alba ed è atterrato ‘sano e salvo’ dopo un volo di circa quattro ore: il salame ha raggiunto la mesosfera, agganciato a un tagliere di legno, a bordo di un pallone aerostatico riempito con 4 metri cubi di ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la Festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport: a Trieste, il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela, ...

Gubbio : tanti i protagonisti di talento della maniFestazione "Una città come comunità una Festa per un'idea che apre il cuore" : Il programma prevede un flusso di incontri, 16 spettacoli con artisti di strada nelle 4 piazze di Gubbio, S. Martino, piazza Bosone, S. Giovanni e piazza Oderisi, 4 concerti al Teatro Comunale '...

Salvini e Mattarella si stringono la mano alla Festa della Polizia : La festa della Polizia ha visto tra gli invitati il presidente Mattarella e il ministro Salvini “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Ostia dove si tiene la celebrazione per i 50 anni della fondazione dell’associazione nazionale Polizia di Stato, applaudito dalla gente seduta sugli spalti. All’evento partecipa anche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il Capo dello Stato e il ministro degli ...

Festa dei Nonni : le origini della ricorrenza e la sua diffusione nel mondo : Quali sono le origini della Festa dei Nonni? Ad avere per prima l’idea di un giorno nazionale dedicato ai Nonni fu una casalinga del West Virginia, Marian Mc Quade, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti, che iniziò la campagna nel 1970, ritenendo obiettivo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni la relazione con i loro Nonni, portatori di conoscenza ed esperienza. La donna, però, lavorava con gli anziani già da svariati anni, ...

Festa dei Nonni : la storia della ricorrenza in Italia : Si celebra oggi la Festa dei Nonni, ricorrenza civile introdotta in Italia con legge n° 159 del 31 luglio 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai Nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Regioni, province, comuni hanno il compito di organizzare, per l’occasione, iniziative ed eventi, mirati a valorizzare il loro importante ruolo. Il 2 ottobre non è prevista la chiusura delle scuole, anzi la legge chiede che ...