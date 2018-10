Fessi del giorno Il metodo Banksy applicato ai grillini

ProFessione “Sfoglina” ai tempi dei social. La ricetta della felicità con Uova e Farina : Come tutte le “favole” c’è un inizio di rigore: C’era una volta … Monica valtellinese doc, sempre in viaggio per lavoro, tra un arrivo e una partenza, un bel giorno in Messico, incontra Maurizio impiegato in una grande società , colpo di fulmine e vissero tutti felici e contenti! Eh no, le favole moderne continuano anche dopo il lieto fine, perché la ricetta della felicità non ha solo come protagonisti Monica e Maurizio, ma anche una grande ...

Caterina Balivo - la conFessione bollente della conduttrice : È nata a Napoli nel 1980, è sposata, ha due figli ed è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Da qualche settimana, poi, Caterina Balivo ha cambiato vita: dopo aver condotto per 8 anni il programma Detto Fatto, si è trasferita a Roma e presenta su Raiuno Vieni da me. Il suo posto a Detto fatto l’ha preso Bianca Guaccero che, contro ogni aspettativa, sta conquistando tutti. Ma come sta andando l’avventura di Caterina a Vieni da me? ...

Convegno dell'Associazione Nazionale Commercialisti Salerno : Il governo del processo produttivo nella proFessione : I suoi spettacoli sono sapientemente costruiti miscelando la risata alla riflessione; il tema centrale dei suoi lavori è l'attualità analizzata in tutti i suoi aspetti, dalla politica al pettegolezzo ...

Fabrizio Corona fa una conFessione privata su Lele Mora : “Sono stato il più grande amore della sua vita” : Fabrizio Corona senza peli sulla lingua a “La confessione di Peter Gomez”, il nuovo programma in onda sul Nove. L’ex L'articolo Fabrizio Corona fa una confessione privata su Lele Mora: “Sono stato il più grande amore della sua vita” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La conFessione di Lucano : “Nella Calabria delle ecomafie arrestano me. Rubato? Mai - mio padre mi aiuta ad arrivare a fine mese” : “Non mi sono pentito per niente”. Non si arrende il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. È ancora ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché coinvolto nell’inchiesta “Xenia” coordinata dalla Procura di Locri. Non ci sta, però, a passare per delinquente, per un sindaco che ha sfruttato l’accoglienza per fare business. Nel giorno in cui fuori dalla sua abitazione si sono ritrovate oltre 4mila persone per manifestargli ...

Daniele Arrigoni - la toccante conFessione dell'ex mister di serie A : Adesso ho 59 anni, sono andato in pensione a 53. Non avrei mai allenato fino a 70 anni come qualche mio collega. Ci vuole energia per stare ogni giorno sul campo due ore e mezza a stimolare tutti ...

Lory Del Santo e il figlio morto Loren : la conFessione dell’ex Rocco Pietrantonio : Loren, il figlio morto di Lory Del Santo: le rivelazioni dell’ex fidanzato Rocco Pietrantonio Continua a far chiacchierare la morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo. Soprattutto da quando la showgirl ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, spaccando in due l’opinione pubblica. A difendere Lory ci pensa Rocco Pietrantonio, […] L'articolo Lory Del Santo e il figlio morto Loren: la confessione dell’ex ...

Nicola Panico a Uomini e donne/ Video - la conFessione dell'ex di Sara Affi Fella : "Mi hanno rovinato la vita" : Dopo le ultime rivelazioni su Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e donne, Nicola Panico ha deciso di parlare con la redazione del programma per chiarire la sua versione.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Lory Del Santo al GF Vip. Entra in conFessionale e sono lacrime : cosa è successo : Gli occhi dei telespettatori di Canale 5 sono tutti puntati su Lory Del Santo. L’ex showgirl e attrice ha deciso di Entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3 nonostante il grave lutto che l’ha colpita questa estate: Lory infatti ha perso suo figlio Loren a fine luglio, ma ha condiviso la notizia con il pubblico solo qualche settimane fa nel corso di un’intima intervista a Verissimo. Del Santo – che nel 1991 aveva perso Conor, il figlio ...

Cavour - alle 12 il via ai tricolori di ciclismo proFessionisti sulla Strada delle Mele : ... proprio la compagine in cui è cresciuto ciclisticamente Felline, portacolori della Trek, in collaborazione con la Regione Piemonte , grazie al grande lavoro dell'assessore regionale allo Sport ...

“Non so se…”. Lory Del Santo - conFessione choc al Grande Fratello Vip : strazio assoluto dopo il dramma : Al Grande Fratello Vip 3 Lory Del Santo ricorda il figlio Loren, suicidatosi un mese fa. E lo fa parlando a lungo di lui. Proprio per ‘elaborare’ il lutto, come dichiarato in studio lunedì sera ai microfoni di Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Ma le rivelazioni ‘clamorose’ vengono fatte sul padre di Loren. Ma andiamo con ordine: all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dopo il suo ingresso, Lory Del Santo ha ...

Fabrizio Corona ospite della nuova edizione di 'La ConFessione' : Il direttore de ilfattoquotidiano.it accoglie nel suo 'loft' personaggi discussi del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, per sottoporli ad interviste schiette, con ...

Il futuro delle proFessioni culturali : cosa cambia - cosa resta : Cari Tutti, oggi più che mai è necessario considerare pragmaticamente gli scenari che si sono delineati dall’avvento della tecnologia per incentivare il più possibile un dialogo di integrazione verticale e trasversale tra le professioni. E per il nostro Paese, le professioni culturali, perché in Italia con la cultura si mangia. Da qui l’importanza del convegno “IL futuro delle professioni culturali – cosa cambia, cosa resta” organizzato da ...

Bruce Grobbelaar - l'ex portiere del Liverpool : 'Quante persone ho ammazzato' - la conFessione-choc : Una vita segnata non solo dai successi calcistici ma anche dagli orrori della guerra per Bruce Grobbelaar . l'ex portiere del Liverpool ha voluto raccontare al Guardian la difficile esperienza che ha ...