Ferrari Monza - un design che manda in soffitta il parabrezza : Una delle star del Salone di Parigi 2018 è senza dubbio la Ferrari Monza, nuova supercar del Cavallino che verrà costruita in soli 500 pezzi. Prima di affrontare l'elemento design, che in una vettura del genere nasce da vincoli tecnici sempre molto stringenti, va detto che questi modelli appartengono a una vera serie speciale denominata Icona, a tiratura limitata, proposta da Ferrari per omaggiare le sportive degli anni Cinquanta, pur esaltando ...

Italiano GT : cinque Ferrari in pista a Monza : La volata finale per il sedicesimo titolo Italiano Gran Turismo incomincia questo weekend sulla pista di Monza, il tempio della velocità che ospiterà anche le Finali Mondiali Ferrari dall’1 al 4 novembre in un weekend assolutamente da non perdere. Dopo la gara sul circuito brianzolo la carovana tricolore farà tappa al Mugello, dove si conosceranno […] L'articolo Italiano GT: cinque Ferrari in pista a Monza sembra essere il primo su ...

Ferrari Monza - Primi test su strada per la SP2 : Fermo al semaforo nei dintorni di Fiorano, casco in testa, su un esemplare speciale che in pochi potranno possedere in tutto il mondo: è questo il bellissimo lavoro del collaudatore che è stato fotografato dal nostro lettore Andrea Baldini a bordo della Ferrari Monza SP2. Questa è la prima foto spia in assoluto della nuova barchetta della Casa di Maranello, che proprio in questi giorni è stata mostrata al pubblico al Salone di Parigi dopo ...

Ferrari Monza - Flavio Manzoni svela tutti i segreti della barchetta SP1 - VIDEO : Le Ferrari Monza, nelle due versioni SP1 e SP2, rispettivamente mono e biposto, sono tra le vetture più ammirate del Salone di Parigi. Flavio Manzoni, responsabile dello Stile della Casa di Maranello, ci ha dedicato un po' di tempo per raccontarci di questo progetto. Citazioni dal passato. Nella SP1 confluiscono ispirazioni diverse: le gloriose barchette degli anni 50, ma anche alcune Ferrari degli anni 80. Scoprite tutto della nuova Monza ...

Ferrari Picks 499 `Lucky' Monza Supercar Customers

A Parigi parte il salone dell'auto - la Ferrari lancia la Monza Sp : Parigi, askanews, - Tutto pronto per il motor show di Parigi, con le case automobilistiche francesi in campo da protagoniste. Il salone dell'auto apre al pubblico il 4 ottobre, dopo i due giorni ...

Ferrari Monza Sp1 e Sp2 - le barchette ispirate ai modelli degli anni ’50 – FOTO : Le Ferrari del futuro? Saranno suddivise in una gamma di supersportive, granturismo, serie speciali, fuoriserie ed esemplari a tiratura unica (le “One-Off”). Un’offerta di 15 nuovi modelli, in arrivo entro il 2022 e destinata a potenziare ulteriormente il giro d’affari del Cavallino. La prima notizia è che oltre a un modello come la 488 GTB, a Maranello avranno anche un’altra supercar a motore centrale, dalle ...

Nuove Ferrari Monza SP1 e SP2 : Le Nuove Ferrari Monza SP1 e SP2 fanno parte di una serie speciale limitata di un nuovo segmento denominato ‘Icona’, che nasce da un concetto ispirato alle più evocative vetture del Cavallino degli anni 50 e dotata delle migliori tecnologie oggi disponibili. Destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati, le Ferrari Monza SP1 e […] L'articolo Nuove Ferrari Monza SP1 e SP2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Monza SP1 e SP2 : svelati i segreti dei nuovi bolidi ispirati alle leggendarie Ferrari Sport [FOTO] : Presentati a Maranello i primi modelli Ferrari di un nuovo concetto di serie speciale limitata denominato Icona Le nuove Ferrari Monza SP1 e SP2 rappresentano una serie speciale limitata di un nuovo segmento denominato ‘Icona’, che nasce da un concetto ispirato alle più evocative vetture del Cavallino degli anni ’50 e dotata delle migliori tecnologie oggi disponibili. Destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati, le Ferrari ...

Ferrari Monza SP1 e SP2 - le “barchette” come una volta : Dalle parti di Maranello non si vedeva una barchetta stradale dai tempi del Dopoguerra, ma ora le Ferrari Monza SP1 e SP2 riportando nella modernità una delle tipologie di auto più affascinanti in assoluto, nonché pensata esclusivamente per le corse. Queste auto sono destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati, che non faranno fatica a intuire la discendenza, dalla 166 MM del 1948 – capostipite del concetto di barchetta – e ...

Monza SP1 e SP2 - le prime Ferrari del nuovo segmento Icona : In esclusiva per la clientela delle Monza SP1 e SP2 sono stati creati capi e accessori ispirati all'eleganza dei gentleman driver grazie a una collaborazione con due marchi iconici del mondo del ...

Ferrari Monza SP1 e SP2 - icone di Maranello : Richiamano infatti la 750 Monza e la 860 Monza che negli anni '50 hanno dato il loro contributo a costruire la Leggenda Rossa di Ferrari, nei mille trionfi del Campionato Mondiale Sport. Monza Sp1 e ...

