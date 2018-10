Federer | ' Quando vinci un torneo del Grande Slam la stagione è positiva'

Federer - Rossi e Buffon : quando il tempo presenta il conto : ROMA - I trionfi, tanti, in carriere leggendarie. E l'unica guerra che non si può vincere, ma solo rimandarne l'esito, con il tempo . Gli ultimi dieci giorni, mentre Francesca Schiavone annunciava il ...

Federer-Kyrgios - US Open 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Terzo turno degli US Open. Roger Federer, che a Flushing Meadows non vince da dieci anni, affronta Nick Kyrgios. Un match che promette spettacolo. Da un lato la magia dello svizzero, dall’altro l’imprevidibilità dell’australiano, capace di colpi straordinari ma anche di passaggi a vuoto terribili. In palio ci sarà un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin e l’australiano John ...