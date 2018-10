Fatturazione elettronica semplificata | un sistema per accorciare i tempi con la blockchain

Fatturazione elettronica : incontri gratuiti di Ascom : Fatturazione elettronica : incontri gratuiti di Ascom . Fissati in tutte le sedi della provincia per aiutare gli associati a orientarsi. Fatturazione elettronica : incontri gratuiti di Ascom La ...

Fatturazione elettronica : che cos’è - come funziona e chi dovrà emetterla : Dal 1° gennaio 2019 l'emissione della Fatturazione elettronica sarà obbligata per (quasi) tutti i privati con partita IVA. Ieri è stato presentato il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate dedicato, appunto, alla fattura elettronica . Cos'è di preciso però l'e-fattura, come funziona , chi sarà obbligato a emetterla e chi no?Continua a leggere

Fatturazione elettronica : come sfruttarne i vantaggi senza subire il trauma del cambiamento : Dal 2019 tutte le partite IVA a eccezione dei soggetti in regime dei minimi e forfettario dovranno passare al modello digitale, ma il passaggio non dev'essere per forza una preoccupazione