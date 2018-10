Fattoria Latte Sano | grande festa dedicata al latte

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dopo il successo dell’edizione primaverile che ha registrato oltre 600 presenze,apre nuovamente al pubblico le porte del suo stabilimento. L’appuntamento è per domenica 14 ottobre in via della Muratella 165, con unaal mondo del. Un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta all’interno dell’area agricola di 60 ettari che si trova nella bellissima Riserva Naturale del Litorale Romano. Un’opportunità per conoscere il territorio e per favorire l’apprendimento attivo dei bambini attraverso l’esperienza diretta. La partecipazione all’evento è gratuita, con obbligo di prenotazione on-line dalla pagina dedicata del sito web dell’azienda (.it). La visita guidata allo stabilimento si riconferma l’attrazione principale della giornata, con orari prestabiliti sia per la mattina che per il pomeriggio. Per ...