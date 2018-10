Falsi incidenti | assicurazioni truffate | scattano nuovi arresti nel Napoletano

Falsi incidenti a Napoli : coinvolti anche dei giudici : Napoli - La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha arrestato oggi 22 persone accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, corruzione semplice e favoreggiamento. Tra gli arrestati figurano anche tre giudici di pace, diversi avvocati e consulenti tecnici coinvolti in contenziosi riguardanti incidenti stradali, risultati in alcune occasioni Falsi. Contestualmente agli arresti, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno avviato diverse ...