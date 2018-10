Al GF si parla male di lui - Fabrizio Corona risponde : 'Ho avuto impulsi di combinare guai' : Fabrizio Corona è stato tra i protagonisti della terza puntata del Grande Fratello VIP: anche se non ha preso parte alla diretta, l'imprenditore è stato tirato in ballo dopo lo sfogo che ha avuto la sua ex Silvia Provvedi nella Casa. [VIDEO] Dopo aver sentito quello che è stato detto sul suo conto nel reality, il 40enne ha usato Instagram per replicare in modo un po' strano: l'uomo, infatti, ha fatto sapere a chi lo segue sui social network che ...

Gf Vip attacca Fabrizio Corona - lui minaccioso ribatte : 'Ho strani impulsi - presto riderete' : Fabrizio Corona prende parola da Instagram dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip dove Silvia Provvedi ha parlato di lui. Silvia Provvedi, che assieme alla sorella Giulia ha già partecipato a ...

Aida Nizar ancora una volta contro Fabrizio Corona: "Vergognati… fai schifo!" Aida Nizar, fino ad oggi, non si è certa distinta in TV per i suoi modi di fare tranquilli e riservati, anzi. Prima, durante e dopo la sua esperienza al Grande Fratello nel 2018, difatti, la spagnola ha sempre espresso la propria opinione senza […]

Fabrizio Corona minaccioso contro il Grande Fratello Vip : «Mi sono scattati strani impulsi». Poi la frecciatina a Ilary Blasi : Fabrizio Corona prende parola da Instagram dopo l?ultima puntata del Grande Fratello Vip dove Silvia Provvedi, come riportato da Leggo.it, ha parlato di lui. Silvia Provvedi, che assieme...

SILVIA E GIULIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ "Sono trasparente e pulita". La replica di Fabrizio Corona : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? SILVIA parla della rottura con Fabrizio Corona. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Gf Vip Ilary Blasi frecciatina a Fabrizio Corona : Anche dentro la casa del “GF Vip” non si è potuto fare a meno di parlare di Fabrizio Corona e la Blasi ha lanciato una frecciatina velenosa contro l’ex fidanzato d Silvia Provvedi. Fabrizio Corona ha detto a “Verissimo” di non aver mai amato la Provvedi: “Anche solo camminare vicini sembriamo ridicoli”. La Provvedi ha chiarito di aver mollato Corona quando ha capito che era cambiato, poi ha trovato pieno sostegno da Ilary Blasi che ha ...

Fabrizio Corona replica a Silvia Provvedi : “Mi faccio un risata” : Silvia Provvedi: arriva la risposta di Fabrizio Corona Dopo le parole di Silvia Provvedi sulla fine della relazione con Fabrizio Corona dette ieri in diretta al Grande Fratello Vip 3, l’ex re dei paparazzo ha deciso di replicare furioso su Instagram. Fabrizio ha caricato sulle sue Instagram Stories dei video in cui ha esordito il suo discorso dicendo che lui non era come tutti gli altri e che avrebbe detto di lì a poco quello che pensava ...

Il ciclone Aida Nizar è tornato e questa volta si è abbattuto su Fabrizio Corona. Ieri notte la vincitrice morale

Silvia Provvedi - lacrime per Fabrizio Corona. E Ilary Blasi la difende : Silvia Provvedi in lacrime per Fabrizio Corona. Tutto davanti alle telecamere della casa del GF Vip, dove la cantante del duo «Le Donatella» è chiusa insieme alla sorella Giulia dallo scorso 24 settembre. Alla giovane modenese, 25 anni a dicembre, è stata infatti mostrata l’intervista che pochi giorni fa l’ex fidanzato ha rilasciato a Verissimo e dove, senza tanti giri di parole, dichiara non averla mai amata: «La verità è che non siamo mai ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : «Sono stata io a non volere più Fabrizio Corona. Mi sento liberata da qualcosa che mi ha oppressa» : «Silvia Provvedi Se Fabrizio Corona non va (almeno per ora) al Grande Fratello Vip, il Grande Fratello Vip continua comunque a parlare di lui. Complice uno sfogo in confessionale di Silvia Provvedi, nella terza puntata del reality show di Canale 5 si è dato spazio all’ex re dei paparazzi. “Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza ...