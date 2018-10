Fabio Sabbatani Schiuma lascia Noi con Salvini per Fdi

romadailynews

: RT @GiorgiaMeloni: Oggi ospiti alla direzione nazionale di “Riva Destra” insieme all’amico Fabio Sabbatani Schiuma. - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Oggi ospiti alla direzione nazionale di “Riva Destra” insieme all’amico Fabio Sabbatani Schiuma. - TerlizziGerardo : RT @GiorgiaMeloni: Oggi ospiti alla direzione nazionale di “Riva Destra” insieme all’amico Fabio Sabbatani Schiuma. - FabioSchiuma : RICORDO a tutti che QUESTO È IL MIO NUOVO PROFILO dopo che Facebook ha fatto scomparire 'Fabio Sabbatani Schiuma' e… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma –, consigliere del V Municipio e segretario nazionale di Riva Destra,Noi cone aderisce ufficialmente a Fratelli d’Italia. Ad annunciare il nuovo ingresso sono stati, in una conferenza stampa organizzata nella sede dei gruppi consiliari del Campidoglio a via del Tritone a Roma, il fondatore di Fdi e vicepresidente della Camera dei deputati,Rampelli, il capogruppo capitolino Andrea De Priamo, il consigliere comunale e vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Francesco Figliomeni e il coordinatore Fdi in V Municipio e dirigente romano, Daniele Rinaldi, che hanno dato il benvenuto a. Per Rampelli “ci sono tante persone che in politica svolgono il proprio ruolo sul territorio:e’ una persona conosciuta e riconoscibile non solo da noi ma dai cittadini, e’ stato consigliere comunale a Roma, ...