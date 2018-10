F1 – Mercato piloti | Russell in ballottaggio con Ocon per la Williams | scelta a sorpresa

Formula 1 - Mercato piloti in subbuglio : Con lannuncio della McLaren allindomani del GP dItalia della partenza di Vandoorne e dellingaggio, al suo posto, di Lando Norris come compagno di Carlos Sainz (a sua volta sostituto di Fernando Alonso, che lascerà la F.1), sono quattro i team di Formula 1 che hanno già definito la line-up dei piloti per il 2019: al team di Woking, infatti, si aggiungono la Mercedes, con i confermatissimi Hamilton e Bottas, la Red Bull, che insieme a Max ...

Formula Uno - tutto sul Mercato piloti 2019 : è quello al fianco di Vettel il posto più ambito : Nessun dubbio in casa Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono confermatissimi anche per l'anno prossimo. Più incerta...

Bottas : il Mercato piloti e la situazione in Mercedes : Valtteri Bottas ha fatto di tutto per isolarsi ma dice che in agosto è stato impossibile sfuggire alle notizie sulla F1. Nel weekend il finlandese ha corso nel suo evento di duathlon e i giornalisti presenti hanno naturalmente approfittato per chiedergli un’opinione sulle news che hanno movimentato il mercato-piloti 2019: “Non era mia intenzione seguire […] L'articolo Bottas: il mercato piloti e la situazione in Mercedes ...

Mercato-piloti : Perez - Ocon - Raikkonen e gli altri : Break estivo o no, la F1 continua a essere sotto i riflettori grazie al piloti. Dopo gli annunci di Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Fernando Alonso, il prossimo potrebbe essere Sergio Perez, che dovrebbe restare alla Force India con la nuova proprietà. “Ho appena parlato con Checo“, ha detto il giornalista della Fox Luis Manuel […] L'articolo Mercato-piloti: Perez, Ocon, Raikkonen e gli altri sembra essere il primo su ...

MotoGP - Mercato 2019 : tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati - novità e scenari : Se in Formula Uno il mercato è solo agli inizi, in MotoGP gli scenari sono già molto ben definiti, con diverse sorprese già ufficializzate, e pochi posti ancora liberi. Sarà una stagione 2019 con nuovi team, diversi cambi di casacca, e tante novità in generale. Andiamo ad analizzare le line up delle varie scuderie per capire chi ha già le idee chiare in vista della prossima annata, chi le sta definendo e chi, invece, è ancora in alto ...

F1 - Mercato 2019 : tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati - novità e scenari : Anche se la conclusione del Mondiale di Formula Uno 2018 è ancora lontanissima, dato che si concluderà il 25 novembre ad Abu Dhabi, è già tempo di pensare alla prossima annata, per capire quali scuderie hanno già sistemato la questione Piloti, chi è nel bel mezzo delle decisioni, e quali potrebbero sorprenderci. Già molto è stato fatto, con alcuni team che hanno già ufficializzato i propri protagonisti in versione 2019, come Mercedes e Renault, ...

Formula 1 - Mercato piloti : clamoroso colpo di scena in casa Ferrari : La Formula 1 sta regalando emozioni e colpi di scena ma a tenere banco è anche il mercato piloti della prossima stagione, in queste ultime ore mossa a sorpresa da parte della Ferrari. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere ancora Kimi Raikkonen il pilota che affiancherà Vettel nel 2019. Il finlandese pare abbia trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto per un’altra stagione, convincendo Camilleri e Arrivabene a ...

Formula 1 - Mercato piloti in fermento : Alonso ancora indeciso - Leclerc attende la Ferrari : Pausa estiva piuttosto agitata per la Formula 1. Il mercato piloti, infatti, è ancora in alto mare, con appena 6 protagonisti che, ad oggi, hanno la certezza di un sedile per la prossima stagione. Daniel Ricciardo, dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, correra' per la Renault accanto a Nico Hulkenberg [VIDEO]: dunque il team francese è uno dei pochi ad avere gia' la line-up pronta per il prossimo anno. Stesso discorso si può fare per la ...

Formula 1 - Mercato piloti in fermento : Alonso ancora indeciso - Leclerc attende la Ferrari : Pausa estiva piuttosto agitata per la Formula 1. Il mercato piloti, infatti, è ancora in alto mare, con appena 6 protagonisti che, ad oggi, hanno la certezza di un sedile per la prossima stagione. Daniel Ricciardo, dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, correrà per la Renault accanto a Nico Hulkenberg: dunque il team francese è uno dei pochi ad avere già la line-up pronta per il prossimo anno. Stesso discorso si può fare per la Mercedes, ...

Con Ricciardo In Renault ora si spalanca il Mercato piloti : L'annuncio di Daniel Ricciardo in merito alla sua firma con Renault per il 2019, abbandonando quindi la Red Bull con cui ha corso negli ultimi 5 anni , 7 se aggiungiamo la Toro Rosso, , ha preso un po'...