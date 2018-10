F1 | Arrivabene e quella rivelazione su Leclerc | “dopo la sua morte di suo padre mi disse

sportfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il team principal della Ferrari ha rivelato un piccolo aneddoto relativo a Charles, che l’anno prossimo prenderà il posto di Raikkonen a Maranello Il prossimo pilota della Ferrari, come ampiamente anticipato, sarà Charlesche, nella stagione 2019, prenderà il posto di Kimi Raikkonen. Photo4 / LaPresse Una scelta ben ponderata da parte di Maurizio, che nel monegasco aveva già visto in passato delle qualità poi rivelatesi nella sua prima stagione di Formula 1. Bravura, coraggio e tanta personalità per l’attuale driver dell’Alfa-Sauber, protagonista di un aneddoto raccontato proprio dal team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport: “ci siamo trovati sullo stesso charter in viaggio per l’Azerbaijan un anno fa e io sono rimasto stupito, chiedendogli cosa ci facesse sul volo dopo ladel papà. Mi ha risposto ‘io ...