Ez-Ultimo | il lusso-robot Renault A emissioni zero

Renault - Ez- Ultimo - lauto robot diventa oggetto di lusso : E con questa sono tre: dopo la Ez-Go presentata a Ginevra lo scorso marzo e la recentissima Ez-Pro dell'esposizione dei veicoli commerciali di Hannover, è il turno di unulteriore proposta a guida autonoma, elettrica e condivisa della Renault . La Ez-Ultimo che fa il suo debutto al Salone di Parigi incarna il volto premium della mobilità urbana del futuro. Quella in cui, nelle intenzioni del costruttore, lutile dellessere trasportati trova ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - l’ace pazzesco di Michele Baranowicz. L’Ultimo punto dello svincolato di lusso : Michele Baranowicz ieri sera è stato l’uomo della provvidenza, colui che ha messo a segno il punto della vittoria per l’Italia contro l’Argentina ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale era in totale affanno, stava vivendo un quarto set di sofferenza e rischiava addirittura di venire trascinata al tie-break. Ivan Zaytsev ha annullato due set-point, poi un muro ci ha regalato il secondo match-point e in quel ...