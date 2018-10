Europa | Google ricorre in appello sul caso Android

Le Google Pixel Buds sono arrivate in Europa e costano 179 euro : sono arrivate in europa le Google Pixel Buds, disponibili direttamente sul Google Store. Le cuffie Bluetooth con Google Assistant presentate lo scorso anno con la seconda generazione dei Pixel sono presenti nel catalogo online del negozio di Google francese, tedesco e inglese; da noi ancora non ce n'è traccia ma non è da escludere un arrivo imminente. L'articolo Le Google Pixel Buds sono arrivate in europa e costano 179 euro proviene da ...

I due voti di ieri all'Europarlamento, sì alla direttiva copyright e sì alla mozione sulle sanzioni all'Ungheria presunta "illiberale" di Orbán, hanno qualcosa in comune. NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 06:01:00 GMT)

Google sfida l'Europa sul diritto all'oblio : La Corte di giustizia europea deve decidere se il diritto all'oblio potrà essere esteso a tutto il mondo, una sentenza che Google teme

Google sfida l’Europa sul diritto all’oblio : (Foto: Mashable) Martedì 11 settembre è un giorno che per Google può essere cruciale, il giorno che può condurre alla fine di una battaglia economica e politica con l’Europa, affinché il diritto all’oblio non venga esteso a livello mondiale, un’eventualità che peserebbe come un macigno sull’organizzazione del motore di ricerca. Quando si parla di motori di ricerca, di fatto non esiste “un solo Google”, BigG ha molte versioni nazionali e ...