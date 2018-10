Esperti nel settore turistico Al via a Brindisi il corso biennale di alta

La lettera aperta di 70 Esperti dell'Oms : 'La riduzione del danno nelle politiche di controllo del tabacco' : La lobby della ' riduzione del danno ' lancia l'appello alla vigilia dell'incontro per la definizione della politica in materia di tabacco e sigarette elettroniche Settanta tra i massimi esperti del ...

La lettera aperta di 70 Esperti dell'Oms : "La riduzione del danno nelle politiche di controllo del tabacco" : Articolo pubblicato lunedì 1 ottobre sul Financial Times sulla lettera aperta al Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sottoscritta da 72 tra i massimi esperti del settore sanitario e attivisti anti-tabacco per sollecitare l’Organizzazione a considerare l’approccio della riduz

Toronto - Congresso Mondiale sul cancro al polmone/ Italia - 41mila casi nel 2017 : 7000 Esperti presenti : Toronto , Congresso Mondiale sul cancro al polmone : Italia , 41mila casi nel 2017 . Erano presenti ben 7000 esperti , in fase di studio nuovi processi contro il big-killer.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Scienza - per la prima volta nella storia due illustri Esperti italiani premiati dall’American Geophysical Union : il Prof. Giuliano Panza ed il Prof. Alberto Montanari : La più grande organizzazione mondiale di scienze della Terra e dello spazio, composta da oltre 60.000 membri di oltre 140 Paesi diversi, premia 33 individui eccezionali. Ogni anno l’AGU (American Geophysical Union) onora gli scienziati per il loro servizio, i risultati e i contributi eccezionali per la comunità di scienze della Terra e dello spazio. Le medaglie AGU sono la più alta onorificenza conferita dall’Unione. I premi dell’AGU riconoscono ...