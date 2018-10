Esondazioni in Sardegna | crolla un ponte su una statale Allerta maltempo in Liguria

Maltempo - allagamenti ed Esondazioni in Sardegna. Allerta anche in Liguria : Il Maltempo si abbatte sull'Italia. In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate...

Maltempo : nubifragi ed Esondazioni in Sardegna - numerose richieste di soccorso : Numerosi danni e disagi si registrano in queste ore in Sardegna, a causa di forti temporali, soprattutto in Ogliastra e nel Sarrabus. Situazione critica sulla SS125 in direzione Tertenia (Nu) per l’esondazione del Rio Quirra che ha riversato detriti sulla strada. Al km 93 un camion è rimasto bloccato per l’esondazione che ha invaso la strada: l’autista è all’interno del mezzo, con l’acqua che arriva allo sportello. ...