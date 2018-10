Esce il libro di Maurizia Cacciatori | «Io a Napoli in giro senza paura»

ilmattino

: Oggi è il grande giorno! Esce il mio libro fiorire di inverno! Se vorrete leggerlo...terrei molto a un vostro parer… - NadiaToffa : Oggi è il grande giorno! Esce il mio libro fiorire di inverno! Se vorrete leggerlo...terrei molto a un vostro parer… - martinapennisi : Oggi esce il libro di @AstroSamantha. Ne abbiamo parlato su @7Corriere: cosa sta facendo, le mete realistiche e g… - Avvenire_Nei : Anticipazione. #Radcliffe la verità sempre sopra ogni cosa -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) A me Maradona è sempre piaciuto. Non ho mai avuto idoli nello sport, ma per Diego devo fare un?eccezione. Forse è un moto di solidarietà perchè come me sapeva usare...