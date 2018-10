Emissioni - I governi Ue votano per il taglio del 35% entro il 2030

quattroruote

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Idei Paesi membri dell'Unione europea hanno raggiunto, nel corso della notte, un compromesso sui nuovi obiettivi di abbattimento delledi anidride carbonica. Nello specifico, l'accordo prevede per ilundel 35% per le vetture, rispetto alla media di 95 grammi al chilometro da raggiungere per il 2021, e del 30% per i veicoli commerciali.Una difficile intesa. L'intesa, che include anche una serie di deroghe per i produttori di nicchia, è stata raggiunta dopo 13 ore di negoziati e non senza difficoltà e critiche. Venti Paesi si sono espressi a favore e quattro contro, mentre altri quattro si sono astenuti dal voto. Inoltre, alcuni(Irlanda, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Svezia e Olanda) hanno criticato la mancanza di ambizione dopo l'allarme lanciato dall'agenzia dell'Onu Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) sui cambiamenti ...