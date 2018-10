Emissioni auto | raggiunta intesa Ue su taglio 35%

Emissioni auto - accordo Ue per abbatterle del 35% entro il 2030 : (Foto: flickr.com / UBC Micrometeorology) L’Unione europea dichiara guerra alle Emissioni di diossido di carbonio (CO2) e impone di abbatterle del 35% per i veicoli e del 30% per i van entro il 2030. Questo l’accordo approvato il 9 ottobre in Lussemburgo dai ministri dell’Ambiente degli Stati membri con 20 voti favorevoli (Italia inclusa), 4 astenuti e 4 contrari. L’accordo prevede deroghe per chi produce pochi veicoli e, nel complesso, dovrà ...

Clima - Costa : “Ottimista per l’accordo sulle Emissioni auto” : sulle emissioni auto, “come Italia vogliamo volare alti, vediamo anche gli altri che altezza vogliono mantenere, ma sono ottimista, il pomeriggio e la serata porteranno ad un accordo”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa lasciando il Consiglio Ambiente in Lussemburgo, dove continua la discussione sugli obiettivi di riduzione delle emissioni auto. “Sono stati due giorni proficui – ha continuato il ministro, ...

Strasburgo approva la riduzione delle Emissioni auto del 40% entro il 2030 : E’ stata approvata dal Parlamento Europeo, a Strasburgo, una risoluzione per ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, del 20% entro il 2025 e del 40% al 2030. A partire dal 2030, la riduzione dovrà essere del 40% una percentuale superiore del 10% rispetto a quanto proposto dalla Commissione preposta. Tutto per rientrare negli obiettivi di riduzione dei gas serra sottoscritti dall’Unione europea con gli Accordi di ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle Emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Commissione UE - alza target auto zero Emissioni al 45% entro il 2030 : Giro di vite contro le automobili inquinanti in UE. La Commissione per l'ambiente del Parlamento europeo spinge verso la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio delle nuove automobili e l'...

Ue - Emissioni auto taglio 40% entro 2030 : 21.58 entro il 2025 tagliare le emissioni delle nuove auto del 20% e del 40% entro il 2030. Così il progetto di legge approvato a Strasburgo a maggioranza. La proposta rivede al ribasso il taglio delle emissioni previsto al 45% proposto dalla Commissione ambiente e prevede misure per accelerare l'introduzione delle auto elettriche,test in condizioni reali e un sostegno alla produzione europea di batterie;previste anche sanzioni alle case ...

Legambiente : “Costa sostenga la posizione del PE sulle Emissioni auto” : “Al ministro dell’Ambiente Sergio Costa chiediamo, nel Consiglio Ambiente di martedì prossimo, di sostenere la posizione del Parlamento”. Lo afferma, in una nota, Andrea Poggio, responsabile mobilita’ sostenibile Legambiente, che accoglie positivamente “il voto espresso oggi dal Parlamento europeo che si è pronunciato a favore di un taglio del 40% delle emissioni di Co2 delle nuove auto entro il 2030, un taglio per ...

Il Parlamento UE approva stretta su Emissioni auto - -40% nel 2030 : Roma, 3 ott., askanews, - Il Parlamento europeo ha approvato un progetto di legge sul taglio alle emissioni delle auto. La posizione dell'EuroParlamento, adottata con 389 voti a favore, 239 contrari e ...

Costruttori auto : 'Molto preoccupati per nuovo target Emissioni - rischi negativi per occupazione' : BRUXELLES - 'Restiamo particolarmente preoccupati dai target di riduzione della CO2 estremamente aggressivi e dall'imposizione di quote di vendita per vetture elettriche', in quanto...

Europarlamento : entro il 2030 obbligo case automobilistiche a ridurre Emissioni del 30% : Risoluzione approvata oggi a Strasburgo. Industria auto dovrà garantire che il 40% dei propri veicoli sia elettrico o ibrido. Si chiede alla commissione europea di introdurre un sistema di ...

L’Europarlamento e lotta allo smog : giù Emissioni delle auto del 40% nel 2030 : Il progetto di legge: i costruttori dovranno garantire la copertura di quote di mercato con veicoli «green»: se non raggiungeranno l’obiettivo scatteranno multe

Auto - Parlamento Europeo vota su limiti Emissioni CO2. Proposto -45% entro il 2030 : STRASBURGO - Grande attenzione è puntata al voto del Parlamento Europeo in tarda mattinata sulla nuova normativa per ridurre le emissioni di biossido di carboni prodotte dalle nuove Auto e...

Emissioni auto - costruttori UE : 'Gradualità su taglio CO2. Europarlamento pensi a impatto su occupazione' : BRUXELLES - Gradualità nel passaggio ai veicoli a zero Emissioni. È quanto chiede l'Associazione europea dell'industria dell'automobile , Acea, , che a due giorni dal...