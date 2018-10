Ema | M5s | Amsterdam in ritardo e costi lievitano

Sperlonga - il M5S torna sulla pista ciclabile : "Non se ne parla ma il problEma persiste" : La cronaca locale riferì di un'inchiesta avviata, in proposito, dalla Procura di Latina, di cui non si è mai saputo l'esito. I pessimi risultati dell'intera operazione di trasformazione del corso ...

Puglia.Liste d'attesa - in discussione due proposte della maggioranza sullo stesso tEma. M5S : "Assurdo perdere tempo così" : I pugliesi concludono devono capire che queste sono le conseguenze quando si portano al Governo, solo per accumulare voti, tante anime diverse senza un minimo di visione politica comune."

La senatrice M5S : «Salvini esulta per l’arresto di Mimmo Lucano? ProblEma suo» : «Se Salvini esulta per l’arresto di Mimmo Lucano è un Problema suo. Noi non dobbiamo né esultare né arrabbiarci». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha il dono della chiarezza. E mentre il ministro dell’Interno, alleato dei pentastellati, trolla «i buonisti come Saviano» su Twitter, lei, considerata tra i parlamentari più «indipendenti» del Movimento richiama tutti all’ordine: «Magistratura e politica devono ...

Manovra - Ruocco - M5s - : nessun dubbio o problEma su permanenza Tria : Sulla permanenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria nella squadra di governo gialloverde non vi sono dubbi. Lo ha detto Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera, ed espressione del Movimento 5 Stelle, a ...

Venezia diventa un problEma per il M5s : comitato No Grandi Navi contro il cambio di linea grillino su chiusura della laguna : Tutti a Venezia, per manifestare con giochi sull’acqua contro le Grandi Navi. Si rinnova l’appuntamento di protesta per un turismo diportistico diventato sempre più rapace e invasivo. L’inizio è alle 16 di domenica 30 alle Zattere. Il comitato No-Grandi Navi ha invitato a partecipare con qualsiasi tipo di imbarcazione, canoe, kayak, barche a vela, a remi, a motore, perfino con i pattini balneari. Tutti addobbati a festa. Ma ...

Governo : Salvini - la canoa va perchè con M5s si rEma insieme : 'Non stiamo facendo tutto da soli. Quando si è in due a bordo di una canoa, se la canoa va è perchè entrambi si rema nella stessa direzione'. Matteo Salvini condensa in questa metafora la ...

Manovra - Di Maio : 'Facciamo come la Francia'. M5S cerca rilancio anti-sistEma : ...sovrano come la Francia' ha sottolineato il vicepremier Luigi Di Maio commentando la scelta della Francia di mettere in campo una Manovra espansiva per contrastare il rallentamento dell'economia con ...

Dl Salvini - l’opposizione del Pd è un tweet di Martina (e di pochi parlamentari). Civati : “M5s ha aderito a estrEma destra” : Un tweet del segretario Martina, uno dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, la presa di posizione di Civati e di Fratoianni e poco altro. L’approvazione del cosiddetto decreto Salvini in consiglio dei ministri non ha provocato alcuna levata di scudi da parte delle opposizioni, nonostante la presentazione del provvedimenti nelle scorse settimane fosse stata accompagnata da aspre polemiche. Chi, ad esempio, si aspettava accuse ...

Decreto dignità - Romano : “Questi del M5s sono cavallette”. CrEmaschi : “Sei più a destra di questo governo” : “Decreto dignità? Ci sono tante storie drammatiche di persone che hanno perso il lavoro. E il 30 settembre noi del Pd porteremo in piazza, a Roma, queste storie, per dimostrare cosa sta producendo questo governo e questo Decreto, che dovremmo smettere di chiamare ‘di dignità’. Dovremmo chiamarlo ‘Decreto di disoccupazione’”. Così, a L’Aria che tira (La7), il deputato Pd, Andrea Romano, stronca il Decreto di dignità, tra i mormorii di dissenso ...

Immigrazione - il senatore M5s De Falco : “Via protezione umanitaria? Ho dubbi. E’ problEma non ci siano più ong in mare” : “Sono molto perplesso sull’ipotesi di eliminare la protezione umanitaria”. “Ha ragione la Chiesa, l’associazione di migranti e sicurezza è suggestiva”. Poi “gli immigrati sono utili” e “chiudere i porti è un’antinomia”. E pure: “Il fatto che non ci siano più ong in mare è un problema”. A poche ore dall’arrivo del decreto Immigrazione in consiglio dei ministri, è ...

Legge di bilancio - il M5s scarica la patata bollente sul Mef. Di Maio : "Dirigenti ci rEmano contro" : Il vicepremier al Fatto Quotidiano: "Faccio ricontrollare tutto, non mi fido". Resta aperto il problema delle coperture per...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 settembre : Luigi Di Maio – Il vicepremier M5S al Fatto : “Mi fido di Tria - ma c’è chi ci rEma contro” : l’intervista – Luigi Di Maio “Dirigenti ci remano contro Subito carcere agli evasori” “Sarà una manovra del popolo, con reddito e pensioni di cittadinanza in deficit e aiuti ai truffati dalle banche” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Magari. “Il governo vuole tetti pubblicitari che farebbero chiudere Mediaset il giorno dopo” (Silvio Berlusconi, presidente FI, 23.9). Ma allora dillo che ci vuoi proprio ...