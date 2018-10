È stato arrestato il gestore della società della limousine coinvolta nell’incidente in

Spacciatore di Cocaina arrestato dalla polizia al percorso verde. 28enne - albanese - incensurato - "pendolare" dello spaccio. : UMWEB, Perugia. Nel pomeriggio di qualche giorno fà i poliziotti della Volante impegnati nella consueta attività di controllo del territorio nei pressi del percorso verde, notavano un'autovettura in ...

Modena - donna bruciata e uccisa : arrestato cuoco/ Ultime notizie : "maniaco seriale" - tentò sequestro 18enne : donna carbonizzata: individuato presunto killer ad un mese dal ritrovamento choc. Sarebbe sospettato anche di altri crimini come violenza sessuale e sequestro.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Due rapine di prima mattina lungo la ciclabile - arrestato : BOLZANO . Un cittadino nigeriano è stato fermato questa mattina , 10 ottobre, attorno alle ore 6.30 in piazza Vittoria dopo che una donna aveva segnalato al 112 di aver subito, attorno alle 5, una ...

Calciopoli in Belgio - arrestato il tecnico del Brugge : Calcio belga nella bufera per uno scandalo che ricorda Calciopoli, ben 12 società della Jupiler Pro League, la massima Serie, e tra queste Genk, Anderlecht, Brugge e Standard Liegi, sono finite nel mirino della magistratura che indaga su reati di riciclaggio e corruzione. La polizia ha compiuto un totale di 44 perquisizioni e 13 in […] L'articolo Calciopoli in Belgio, arrestato il tecnico del Brugge proviene da Serie A News Calcio - ...

Modena - donna morta carbonizzata : arrestato cuoco 34enne. «È il maniaco seriale» : È stato identificato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Vasilica Nicoleta Neata, la prostituta romena trovata carbonizzata lo scorso 10 settembre a San Donnino, alle...

Scende dal treno con un etto e mezzo di hascisc e trova i carabinieri : arrestato : Ha un malore nel bosco e chiede aiuto, disperso un uomo 3 Furbetti del cartellino, il tribunale conferma altri due licenziamenti 4 Ubriaco e drogato alla guida, condannato a 1 anno e due mesi Immagine ...

Padova - arrestato per furto in due negozi un tunisino di 40 anni. Potrebbe essere lui l’autore delle 37 “spaccate” in città : Per mesi ha tenuto in scacco le forze dell’ordine, armato di una bicicletta e di un piede di porco. Sceglieva un negozio, verificando in precedenza che non avesse sistemi di sorveglianza video. Si avvicinava di notte. Un colpo al vetro ben assestato. E quando si era aperta una via per accedere all’interno, arraffava le prime cose che trovava, puntando innanzitutto al fondo cassa. Una quarantina di colpi, tutti con la stessa modalità, ...

‘Ndrangheta - condannato a 16 anni arrestato mentre lavorava nel cantiere della metro a Sesto San Giovanni : Era condannato per appartanenza alla ‘ndrangheta ma lavorava come operaio in un cantiere della metropolitana. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato Ferdinando Paparotto, un 54enne destinatario di ordine di carcerazione emessa dal tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Era condannato in primo grado a 16 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari lo hanno rintracciato in un cantiere della ...

Donna trovata morta carbonizzata a Modena - arrestato un cuoco : 'È il maniaco seriale' : È stato identificato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Vasilica Nicoleta Neata, la prostituta romena trovata carbonizzata lo scorso 10 settembre a San Donnino, alle porte di Modena . L'...

Valfabbrica - arrestato albanese per spaccio : VALBRABBICA " C'ero prima io non è che mi volete passare avanti ?" questa è la frase che si sono sentiti dire i Carabinieri della Stazione di Valfabbrica durante le fasi dell'arresto di un cittadino ...

Arrestato un tunisino di 40 anni - pregiudicato e clandestino. Era già stato espulso. L'ira di Salvini «Fuori dall'Italia» : 'Un tunisino di 40 anni, clandestino e pluripregiudicato, è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver messo a segno decine di colpi nel centro di Padova. Fuori dall'Italia questi ...

Arrestato il cuoco-killer seriale di Modena : a tradirlo le pagine di un libro annerite dal fumo : "Una persona pericolosa, assolutamente priva di controllo e di empatia verso le vittime". Così la Procura di Modena definisce Raffaele Esposito, 34enne cuoco modenese, in carcere per un omicidio, una violenza sessuale e un tentato sequestro di persona ai danni di tre donne. Il comportamento che emerge "è quello di un vero e proprio criminale seriale capace di arrivare sino all'omicidio", scrivono i pm nella richiesta di custodia ...

Belgio - scoppia un caso "calciopoli" : arrestato il tecnico del Bruges : scoppia un caso 'calciopoli' in Belgio. È stata infatti realizzata una serie di perquisizioni presso alcune delle società che appartengono alla Jupiler Pro League, la Serie A belga. Fra queste ci sono ...

Roma : Rapina in banca a via Anagnina - rintracciato e arrestato complice : Roma – Il 2 ottobre scorso in tre, travisati ed armati di taglierini avevano Rapinato una banca di via Anagnina. La Polizia intervenuta sul posto aveva arrestato in flagrante due dei Rapinatori ancora all’interno. Il “palo” pero’ era riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie. Le ricerche del complice si erano da subito focalizzate sulle telecamere di sicurezza della banca che avevano immortalato il ...