È nata la corrente salviniana di Forza Italia. E ha pure un simbolo : E con 'Forza Salvini' nasce ufficialmente la corrente salviniana in Forza Italia. Annunciata nei mesi scorsi e promossa dal forzista Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club FI della Calabria, la componente sarà presentata giovedì alle 11,30 in una conferenza stampa a Montecitorio. L'annuncio arriva con una nota in cui si riporta appunto il simbolo FI, l'ormai ...