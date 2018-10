Due pescherecci Mazara del Vallo sequestrati da motovedetta libica

Due pescherecci italiani sono stati sequestrati da motovedette libiche : Due pescherecci italiani della marineria di Mazara del Vallo, in Sicilia, sono stati sequestrati martedì sera da motovedette libiche e portati al porto di Ras al Hilal, in Libia. La notizia è stata data dal sindaco della città siciliana, Nicola The post Due pescherecci italiani sono stati sequestrati da motovedette libiche appeared first on Il Post.