Due imprenditori cesenati hanno votato al Parlamento Europeo di Strasburgo

Operazione nel reggino contro cosca Alvaro - tra fermati un sindaco e Due imprenditori : Reggio Calabria - È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di un fermo emesso dalla Dda nei confronti ...

Sperlonga - scuola costruita senza fondamenta : arrestati Due imprenditori. “Poteva crollare addosso agli alunni” : Avevano vinto l’appalto per ampliare la scuola. Ma, per risparmiare, avevano eseguito i lavori diversi dal progetto originario, avevano utilizzato materiali non idonei e addirittura non avevano fatto neanche le fondamenta della nuova ala dell’istituto. Con questa accusa due imprenditori, Pietro e Francesco Ruggeri, di 70 e 38 anni, di Formia, titolari della ditta Dr Costruzioni, sono finiti in carcere con diverse accuse: dovranno ...