DriveNow - Arriva il corporate car sharing prepagato e con fattura unica

(Di mercoledì 10 ottobre 2018), società di carnata nel 2011 come joint venture e da qualche mese interamente controllata dalla BMW ha una flotta ormai importante a Milano: ben 500 vetture che vanno dalle compatte Mini alle sfiziose Serie 1 cabrio, fino adre alla super-ecologica i3. Da oggi introduce una novità importante nel servizio dicarper le imprese che hanno attivato un account aziendale (che si ottiene a costo zero). attiva infatti la funzionalità che permette di pre-caricare un importo a credito, da impiegare per le specifiche esigenze di mobilità del personale. In questo modo, non occorre registrare ogni singola carta di credito aziendale (o personale) di ciascun utilizzatore ed è quindi possibile ottenere unperiodica per tutti gli utilizzi a consumo effettuati.Valida per tutte le occasioni. Quando l'azienda attiva unaccount, dà a ...