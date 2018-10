Doppia stagione e nuove produzioni per i settant' anni del Teatro Bianconi

orvietonews

: Dopo la sosta l'#ASRoma si gioca un pezzo importante, forse decisivo di questa stagione. Spal, #Napoli, #Fiorentina… - AndreaFelici974 : Dopo la sosta l'#ASRoma si gioca un pezzo importante, forse decisivo di questa stagione. Spal, #Napoli, #Fiorentina… - ConfassCom : RT @tvnmedia: #RadioMediaset, ecco tutte le novità della nuova stagione. @Radio105 lancia la campagna dal claim ‘Proud to be different’, me… - whtevershewrote : RT @TCVIcenza: La PROMO SPECIALE ULTIME FILE PROSA è una delle novità della stagione 2018/19! Di cosa si tratta?... di un carnet che permet… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) In cartellone, 14 spettacoli e 4 appuntamenti per bambini. Protagonista del primo pomeriggio è Marco Cavallaro , già acclamato lo scorso anno, che domenica 14 ottobre alle 18 torna per presentare il ...