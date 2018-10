Doppia bocciatura per il Def da Bankitalia e Upb | l' ira di Salvini e Di Maio

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La giornata di ieri ha visto una, nettissima,per il Def presentato dal governo giallo-verde. Primane ha fatto notare gli effetti modesti sulla crescita e la pericolosità, legata soprattutto alla volontà di superare le riforme pensionistiche degli ultimi vent'anni (il riferimento è, ovviamente, soprattutto alla legge Fornero), riforme dalle quali non si dovrebbe tornare indietro, dato che hanno migliorato la sostenibilità del sistema pensionistico e l'equità intergenerazionale. Poi, è stato l'Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) a rifiutare la validazione al Def, ritenendo troppo ottimistiche e dunque errate le stime sul Pil (Prodotto interno lordo): le cifre indicate nella Nota di aggiornamento al Def sono state definite irrealistiche sia per quanto riguarda il Pil reale (1,5%) che quello nominale (3,1%). Savona possibilista, Difurioso Mentre il ...