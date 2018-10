Dopo Genova la Sardegna | ecco perché stanno crollando i ponti italiani

Sanità - medico di Genova : Dopo il crollo del ponte - in strada “a curare” ascoltando : Dalla finestra del suo studio vedeva ogni giorno il ponte Morandi e, dopo il crollo , è stato tra i primi soccorritori, fin dal primo giorno. Stefano Alice è un medico di famiglia di Genova e ancora vive nella memoria le prime ore dopo la tragedia che ha vissuto sul campo aiutando i suoi assistiti e gli sfollati. Volti e storie che incrociava ogni giorno. “Già pochi minuti dopo il crollo del ponte il 14 agosto il nostro compito è stato ...

Genova riparte .. dai treni. Ripresa circolazione ferroviaria Dopo il crollo : Riaperti 4 binari destinati alla movimentazione merci dal porto verso il Nord Italia e dei passeggeri verso Acqui/Ovada e verso Busalla/Arquata Scrivia via Sampierdarena /Rivarolo -

Genova - Ponte Morandi : riprende la circolazione dei treni interrotta Dopo il crollo : A Genova riprende questa mattina la circolazione dei treni sulle linee ferroviarie che erano state interrotte dopo il crollo di Ponte Morandi . Alle 10 passerà il primo treno in uscita dal porto diretto verso il Nord Italia: avverrà così il ripristino della circolazione , sia dei treni merci che dei passeggeri con 82 convogli al giorno che consentiranno di togliere dalla strada circa 1300 tir. Per questioni di sicurezza, fino a martedì prossimo i ...

A Genova prima manifestazione Dopo il crollo del Ponte Morandi : "La pazienza è finita" : In piazza l'8 ottobre la comunità della Val Polcevera per chiedere provvedimenti contro una situazione ormai considerata...

Casalino - l'audio Dopo il crollo di Genova : «Mi è saltato il Ferragosto». Poi le scuse. Renzi : «Vergogna» : Un altro caso, a pochi giorni dal l'audio svelato dalla stampa, in cui il portavoce del premier Conte annunciava «coltelli» e di «far fuori i pezzi di m...» del ministero dell'Economia se non avessero ...

